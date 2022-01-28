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MSÜ başvurusu ne zaman bitecek? MSÜ 2022 sınavı başvuruları için son güne dikkat

#MSÜ#Msü Başvuru#Msü 2022

MSÜ başvuru tarihi ocak ayında başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyen adaylar işlemlerini online olarak veya sınav merkezlerine giderek yapabiliyorlar. Sınav mart ayında düzenlenecek. Peki, MSÜ 2022 başvuru tarihi ne zaman bitecek? İşte detaylar

1/3MSÜ başvurusu ne zaman bitecek MSÜ 2022 sınavı başvuruları için son güne dikkat

MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başladı. MSÜ sınavına girmek isteyen adaylar şubat ayında belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlayacaklar. Sınav başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Ödemeler online olarak veya kılavuz içerisinde belirtilen bankalara yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ise 27 Mart’ta yapılacak.

2/3MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK

MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başladı ve 9 Şubat’ta sona erecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ise 27 Mart’ta yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak. Geç başvurular 22 Şubat’ta alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/3MSÜ başvurusu ne zaman bitecek MSÜ 2022 sınavı başvuruları için son güne dikkat

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2022-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

 

 

 

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