MSÜ başvuruları bu hafta başlıyor... MSÜ başvurusu nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) için başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle paylaşıldı. Bu yılın takvimine göre, başvurular, 13 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. MSÜ geç başvuruları ise 22 Şubat'ta alınacak.