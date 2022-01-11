MSÜ başvuruları bu hafta başlıyor... MSÜ başvurusu nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
ÖSYM takvimine göre, MSÜ Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2022 tarihli Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru süreci bu hafta içerisinde başlayacak. Adaylar MSÜ başvuru kılavuzundaki detaylara dikkat ederek başvurularını gerçekleştirecek. Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) için başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle paylaşıldı. Bu yılın takvimine göre, başvurular, 13 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. MSÜ geç başvuruları ise 22 Şubat'ta alınacak.
MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlatılacak. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.