MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM’de

MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve taban puanları gündemde yer alıyor. MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 14 Nisan’da açıklanacak. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih sürecine gelecek. Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacak.
2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.