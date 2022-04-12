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MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM’de

#MSÜ#Msü Taban Puanları#Msü 2022

MSÜ taban puanları ve tercih tarihleri için araştırmalar başladı. MSÜ 2022 yılında mart ayında düzenlendi. Sınav 27 Mart tarihinde yapıldı. Adaylar 2022 Milli Savunma Üniversitesi Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevaplarının açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

1/4MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak Gözler ÖSYM’de

MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve taban puanları gündemde yer alıyor. MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 14 Nisan’da açıklanacak. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih sürecine gelecek. Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacak.

2/4MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.

3/4MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

4/4MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak Gözler ÖSYM’de

2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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#MSÜ#Msü Taban Puanları#Msü 2022