MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM’de

MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve taban puanları gündemde yer alıyor. MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 14 Nisan’da açıklanacak. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih sürecine gelecek. Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacak.