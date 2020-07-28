MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos Eylül celbi açıklanma tarihi
Askerlik hizmetlerini Ağustos ve Eylül celbi ile yerine getirecek vatandaşların sorgulamaları yoğunlaştı. Vatani görevlerini yapacakları yeri öğrenmek isteyen er adayları, konuya dair bilgi almak adına MSB'nin açıklamalarını takip ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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2020 Ağustos ve Eylül askerlik celp yerleri için araştırmalar devam ediyor. Belirtilen ayında vatani görevini yerine getirecek olan gençler, sık sık askerlik yerlerini sorguluyor. İşte, askerlik celp yerleri hakkında son durum...
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Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar.
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MSB AÇIKLADI
MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.