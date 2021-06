MRNA nedir ve hangi aşılarda var? MRNA aşısı canlı aşı mı?

Kayıpmaz, bazı varyantlar nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerinde Kovid-19'un etkilerinin hala sürdüğünü belirterek, aşının hastalıktan kurtulmayı veya hastalığa yakalanılsa dahi çok hafif atlatmayı sağladığını ifade etti.



Dünya genelinde 2,4 milyar dolayında aşı yapıldığını dile getiren Kayıpmaz, her gün dünyanın her yerinde milyonlarca doz aşı uygulandığını vurguladı.



Salgını bitirmede insanlara ulaşabilen her aşının son derece değerli olduğuna dikkati çeken Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu aşıların her birinin değişik üretim teknikleri var, değişik tekniklerle üretiliyorlar ama şunu bilmeliyiz ki hem bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hem Amerika'da FDA ve Avrupa'da EMA tarafından acil kullanım onayı alan tüm aşılar, şu anda ciddi güvenlik ve etkinlik testlerinden geçmiş aşılar. Ondan sonra acil kullanım onayı alabiliyor. Yani bunların tolerabilitesi ve insanlarda yarattığı yan etkiler yakından izleniyor. Onun üzerine acil kullanım onayı veriliyor."



"Bu hastalıkla karşılaşsak dahi daha hafif atlatmamızı sağlayacak"



Aşının birtakım endişelerle yapılmamasının daha sıkıntılı sonuçlar doğurabileceğine değinen Kayıpmaz, şunları kaydetti: