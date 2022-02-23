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Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte? Miraç Gecesi Recep ayının kaçıncı gecesi? İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

#Miraç Kandili#Diyanet#Recep Ayı

Miraç Kandili'nin tarihi şubat sonuna doğru gündeme geldi. Mekke’de, risaletin zor zamanlarında, Peygamber Efendimizin bir gece, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade eden Miraç Gecesi dualar, namazlar ve ibadetler ile idrak edilecek. Recep ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece idrak edilen Miraç Kandili şubat ayında gerçekleşecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte? İşte, Miraç Kandili'nin önemi ve tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte Miraç Gecesi Recep ayının kaçıncı gecesi İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili ne zaman? sorusu ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Cenab-ı Hakk’a yakınlığın en üstün derecesi olan miraç, beşer anlayışı çizgisinin ötesinde olan akıllara durgunluk veren bir olay olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Allah Teâlâ'nın, Hz. Muhammed’i, Kudüs’ten başlayarak göklere, daha sonra da hiçbir insan ve hiçbir meleğin erişemeyeceği yüce makama yükselttiği Miraç Gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 27 Şubat 2022 Pazar gecesi ihya edilecek.

2/5MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 27 Şubat günü idrak edilecek.

Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.

3/5MİRAÇIN KELİME ANLAMI NEDİR

MİRAÇ'IN KELİME ANLAMI NEDİR?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Miraç ismi, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in göğe yükselişidir. Miraç ismi Kur'an’da geçmez. Fakat Hazreti Muhammed'in göğe yükselişinden bazı ayetler bahseder. İsra Suresinin 17. ayeti Miraç olayını anlatmaktadır. Ayrıca Necm Suresinin 53. ayeti de Miraç olayına yer vermiştir. Miraç, isim olarak bu ayetlerde kullanılmasa da peygamberin yükselişi anlatılmıştır.

4/5Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte Miraç Gecesi Recep ayının kaçıncı gecesi İşte 2022 Miraç Kandili tarihi

Miraç hadisesi, Recep Ayının 27. gecesinde gerçekleşir. Bu gece, daha sonraki dönemlerde Miraç kandili olarak kutlanmaya başlanmıştır. Miraç ismi, aynı zamanda bu kandil gecesinin de ismidir.

Miraç isminin analizinde dürüstlük, saflık ve arınma özellikleri öne çıkar. Kişinin saf ve temiz bir karakter sahibi olması, ismin temsil ettiği değerdir. Bu ismi taşıyan kimselerde sadakat, duygusallık ve sağduyulu olmak en önemli özelliklerdir.

5/52022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

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#Miraç Kandili#Diyanet#Recep Ayı