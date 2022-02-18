Miraç Kandili ne zaman 2022? Diyanet Miraç Kandili tarihini duyurdu! İşte Miraç Kandili'nin önemi

Miraç ismi, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in göğe yükselişidir. Miraç ismi Kur'an’da geçmez. Fakat Hazreti Muhammed'in göğe yükselişinden bazı ayetler bahseder. İsra Suresinin 17. ayeti Miraç olayını anlatmaktadır. Ayrıca Necm Suresinin 53. ayeti de Miraç olayına yer vermiştir. Miraç, isim olarak bu ayetlerde kullanılmasa da peygamberin yükselişi anlatılmıştır.



Miraç hadisesi, Recep Ayının 27. gecesinde gerçekleşir. Bu gece, daha sonraki dönemlerde Miraç kandili olarak kutlanmaya başlanmıştır. Miraç ismi, aynı zamanda bu kandil gecesinin de ismidir.



Miraç isminin analizinde dürüstlük, saflık ve arınma özellikleri öne çıkar. Kişinin saf ve temiz bir karakter sahibi olması, ismin temsil ettiği değerdir. Bu ismi taşıyan kimselerde sadakat, duygusallık ve sağduyulu olmak en önemli özelliklerdir.