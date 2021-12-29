Milli Piyango sonuçları telefondan sorgulama nasıl yapılır? 31 Aralık Milli Piyango sonuçları online sorgulama ekranı
Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı, 31 Aralık tarihine az bir zaman kala araştırılıyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Cuma günü gerçekleştirilecek. Çekilişler saat 17:00’da başlayacak. Milli Piyango büyük ikramiye amorti kazanan numaralar için ise çekiliş saat 23:00’da gerçekleşecek. Peki, 2022 Milli Piyango sonuçları telefondan sorgulama nasıl yapılır?
Milli Piyango sonuçları, 31 Aralık akşamı belli olacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için heyecan giderek artıyor. İkramiye çekilişleri saat 17:00’da başlayacak. 12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise 23:00’da açıklanacak. İşte Milli Piyango sonuçları online sorgulama ekranı
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TELEFONDAN NASIL SORGULANIR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarını telefondan online olarak sorgulayabileceksiniz. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI