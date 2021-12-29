Milli Piyango sonuçları telefondan sorgulama nasıl yapılır? 31 Aralık Milli Piyango sonuçları online sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları, 31 Aralık akşamı belli olacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için heyecan giderek artıyor. İkramiye çekilişleri saat 17:00’da başlayacak. 12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise 23:00’da açıklanacak. İşte Milli Piyango sonuçları online sorgulama ekranı