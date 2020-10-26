Mevlid Kandili ne zaman, nedir? 2020 Mevlid Kandili tarihi
Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar her yıl kandil günlerini büyük bir heyecanla bekliyorlar. Bu kandiller arasında yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Peki 2020 yılı Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre kandil tarihi
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Mevlid Kandili’nin ne zaman idrak edileceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Kandil günleri ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor. Müslümanlar bu tarihlerde bolca ibadet ediyor, birbirlerine kutlama mesajları gönderiyorlar. Mevlid Kandili bu yıl ekim ayında idrak edilecek. İşte Arapça doğmak, doğum zamanı veya doğum yeri anlamındaki velâdet kelimesinden türeyen mevlid ile ilgili bilgiler
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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak.
Regaib Kandili 27 Şubat’ta, Mirac Kandili 21 Mart’ta, Berat Kandili 7 Nisan’da, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs’ta idrak edildi.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere verilen ortak bir isim hâline gelmiştir.Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan "mevlid", "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.