Mevlid Kandili ne zaman? İşte 2021 kandil tarihleri

Mevlid Kandili için tarih araştırmaları yoğunlaştı. Rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız Mevlid Kandili, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla idrak edilecek. İşte, 2021 Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih...



Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edildi.



Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.



Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili idrak edilecek.



