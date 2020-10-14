Mevlid Kandili ne zaman? İşte 2020 Mevlid Kandili tarihi ve kandil günleri
Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar her yıl dini gün ve ayları büyük bir heyecanla bekliyorlar. Kandil günleri de coşku ile karşılanan dini günler arasında yer alıyor. Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Peki 2020 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Mevlid Kandili bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniliyor. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Kandil günlerinin ne zaman idrak edileceği her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim ile belli oluyor. Diyanet yayımladığı takvim içerisinde Mevlid Kandili’nin ekim ayı içerisinde idrak edileceğini duyuru ve tarihi açıkladı.
2
Abone Ol
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak.
Regaib Kandili 27 Şubat’ta, Mirac Kandili 21 Mart’ta, Berat Kandili 7 Nisan’da, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs’ta idrak edildi.
3
Abone Ol
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere verilen ortak bir isim hâline gelmiştir.Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan "mevlid", "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.