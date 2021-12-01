Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? İşte il il 2 Aralık hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.



BOLU -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu



DÜZCE 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu



KASTAMONU -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ZONGULDAK 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



