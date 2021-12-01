Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? İşte il il 2 Aralık hava durumu tahminleri
Meteoroloji son hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Hafta başından beri etkili olan fırtına ve yağmur yurdun batı bölgelerinde hayatı adeta felç etti. Kuvvetli yağışın ardından yeni uyarı geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre İzmir, Aydın ve Kastamonu kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor. Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ön görülüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Aralık Perşembe hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Edremit Körfezi, İzmir, Aydın ve Kastamonu kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Aydın kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Az bulutlu
İZMİR 11°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
MANİSA 6°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Aydın kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Az bulutlu
İZMİR 11°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
MANİSA 6°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
RİZE 5°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
RİZE 5°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA 2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN 1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA 2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN 1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı