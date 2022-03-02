Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Göller Yöresi ile Rakımı 1100-1300 metre üzeri olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 12°C, 18°C



Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 11°C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



