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Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile belli oldu. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurdun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Son tahminlere göre Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Konya, Kırşehir, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise sıcaklık 6 derece olacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, il il 2 Mart hava durumu tahminleri.

1/11Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

Son hava durumu raporuna göre kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı ve İzmir'in kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Akdeniz Bölgesi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar, Antalya’nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 Kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

2/11METEOROLOJİDEN BAZI İLLERE KAR UYARISI

METEOROLOJİ'DEN BAZI İLLERE KAR UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada Çarşamba gününden itibaren Burdur ve çevre illerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Burdur için sarı uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada 10 ile 20 santimetre aralığında kar yağışının beklendiğini belirtildi. Yapılan açıklamanın devamında, “Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısında beklenen kar yağışlarının ve yer yer yoğun kar yağışı (21 santimetre üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşıma aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

3/11Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 01.03.2022 tarihi saat 18.00’dan 04.03.2022 tarihi saat 18.00’a kadar Erzincan ve çevrelerinde kar yağışının etkisini artırarak yoğun kar yağışı (21cm üzeri) şeklinde olması beklenmekte.

Çorum'un il genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Valilik soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla ilgili olarak üretici, sürücü ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, kent genelinde 20 cm'nin üzerinde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın akşam saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının ilimizde de yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

4/11İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -3°C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 6°C
Çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 0°C, 7°C
Çok bulutlu

5/11Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

EGE
Çok bulutlu, İzmir'in kuzeyi hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 4°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde il merkezi ile güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 2°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor

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6/11Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Göller Yöresi ile Rakımı 1100-1300 metre üzeri olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 11°C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

7/11Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Kırşehir çevrelerinden kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 1°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 4°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

8/11Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, il merkezi ile iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

9/11Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 6°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT 4°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu

TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

10/11Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

HAKKÂRİ 3°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

VAN 1°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

11/11Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak İl il 2 Mart hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 15°C

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı