Meteoroloji son hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM -4°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KARS -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



MALATYA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu



VAN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



