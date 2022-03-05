Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çanakkale, gece saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Bursa çevreleri ile yarın (Cumartesi) güneybatısı ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmurlu



İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı



