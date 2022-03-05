Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güneybatısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Edirne, Kocaeli, Bursa, Hatay, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Karabük, Rize, Artvin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Tekirdağ'ın batı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çanakkale, gece saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Bursa çevreleri ile yarın (Cumartesi) güneybatısı ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmurlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
DENİZLİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -10°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Karabük, gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU -8°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 2°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT -3°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -12°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
VAN -5°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -3°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ŞANLIURFA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu