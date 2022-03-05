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Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul Hava Nasıl Olacak

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin tahminleri ile yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre Edirne, Kocaeli, Bursa, Hatay, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Karabük, Rize, Artvin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu ve Antalya'da ise kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İl il 5 Mart hava durumu tahminleri.

1/9Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbulda bugün hava nasıl olacak İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güneybatısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Edirne, Kocaeli, Bursa, Hatay, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Karabük, Rize, Artvin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Tekirdağ'ın batı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çanakkale, gece saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Bursa çevreleri ile yarın (Cumartesi) güneybatısı ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmurlu

İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

3/9Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbulda bugün hava nasıl olacak İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

4/9Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbulda bugün hava nasıl olacak İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

5/9Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbulda bugün hava nasıl olacak İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -10°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/9Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbulda bugün hava nasıl olacak İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Karabük, gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -8°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

7/9Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbulda bugün hava nasıl olacak İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT -3°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

8/9Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbulda bugün hava nasıl olacak İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -12°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu

VAN -5°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

9/9Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbulda bugün hava nasıl olacak İl il 5 Mart hava durumu uyarıları

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -3°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul Hava Nasıl Olacak