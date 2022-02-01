Meteor (Gök taşı) nedir, nasıl oluşur? Meteor özellikleri ve oluşumu

METEOR NEDİR?

Meteor ya da gök taşı, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Aynı zamanda 'Kayan yıldız' olarak da bilinir. Düşen nesnenin katı kalıntısınaysa meteorit adı verilmekte olup bu kalıntı kuyruklu yıldız, asteroit veya meteora ait olabilir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Göktaşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere göktaşı olarak düşer.