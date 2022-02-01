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Meteor (Gök taşı) nedir, nasıl oluşur? Meteor özellikleri ve oluşumu

#Meteor#Meteor Nedir#Meteor Nasıl Oluşur

İstanbul’a yeşil ışık saçan cismin görüntülenmesi meteor iddialarını gündeme getirdi. Görüntülerin yayılması üzerine meteor hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki meteor nedir ve nasıl oluşur? İşte meteorun (Gök taşı) özellikleri ve merak edilenler...

1/4Meteor (Gök taşı) nedir, nasıl oluşur Meteor özellikleri ve oluşumu

İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte gökyüzünde, meteor olduğu belirtilen yeşil ışık saçan bir cisim görüntülendi. Bu görüntülerin sosyal medyada yankı uyandırması meteor (Gök taşı) ile ilgili bilgilerin araştırmalarına hız kazandırdı. Peki meteor ve özellikleri nelerdir? İşte meteor oluşumu hakkında bilgiler...

2/4METEOR NEDİR

METEOR NEDİR?

Meteor ya da gök taşı, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Aynı zamanda 'Kayan yıldız' olarak da bilinir. Düşen nesnenin katı kalıntısınaysa meteorit adı verilmekte olup bu kalıntı kuyruklu yıldız, asteroit veya meteora ait olabilir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Göktaşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere göktaşı olarak düşer.

3/4METEOR NASIL OLUŞUR

METEOR NASIL OLUŞUR?

Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Göktaşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere göktaşı olarak düşer.

4/4METEOR ÖZELLİKLERİ

METEOR ÖZELLİKLERİ

Meteor uzay boşluğunda bulunan irili ufaklı taş parçalarıdır.

Bu taşlar genel olarak Demir ve Nikel elementlerinden oluşur.

Düzensiz yapılarda ve yuvarlak olmayan şekillerdedir.

Genellikle manyetik etkiye sahip bileşenleri vardır.

Dört farklı meteor türü bulunur.

Bunlar;

Camsı Meteorlar

Taşımsı Meteorlar (Aerolit)

Taş Demirli Gök Taşları (Siderolit)

Demirli Gök Taşları (Siderit)

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