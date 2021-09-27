Merkür retrosu nedir, etkileri ne zamana kadar sürecek?
2021 yılının son Merkür retrosu etkileriyle kendisini hissettirmeye başladı. İletişimde aksaklıklar, iletişim araçlarında arızaların meydana geldiği Merkür retrosunun etkileri burçlara göre farklılık gösteriyor. İletişim gezegeni Merkür’ün gerilemesiyle birlikte dengeleri değiştiren Merkür retrosunun ne zaman sona ereceği merak edilenler arasında. Peki, Merkür retrosu nedir, etkileri ne zamana kadar sürecek?
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Yılın son Merkür retrosu bugün Terazi burcunda başlıyor. 19 Ekim’e kadar etkileri devam edecek olan Merkür retrosu, özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklarla ilgili konularda gecikmelere, sorunlara neden olabilir.
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Merkür retrosu ne anlama geliyor?
Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro haretinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma’nın haberci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür’den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde retro dönemi başlar.
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Retro zamanları özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar.