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Gündem
Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 08:06 | 

Memur ve emekli zamları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 memur ve emekli zammında son durum

Asgari ücretteki yüzde 50.5’lik artışın ardından yüksek zam beklentisine giren 3 milyonu aşkın memur ile 13.5 milyondan fazla emekli, SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim maaş ve ücretlere iyileştirme dahil en az yüzde 50’ye yakın zam bekliyor. Peki, memur zamları ne zaman açıklanacak?

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Milyonlarca memur ve emekli, verileri tartışılan TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü duyurulacak enflasyon oranına odaklandı. Yeni yıl öncesi araştırmalarına hız veren memurlar ve emekliler, bu kapsamda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 memur ve emekli zammında son durum...
2MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Ocak’ta maaşlara yapılacak yüzde 5’lik artışın yanı sıra ek zam talep eden 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, düzenlenecek ek protokolle iyileştirme sağlanmasını siyasi iradeden istiyor.  

Olası ek zam tutarının 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı ile netleşeceği belirtiliyor. 

3EK ZAM OLACAK MI

EK ZAM OLACAK MI?

Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor. 

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Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

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