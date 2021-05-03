Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi memurların maaş beklentisi
Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerinin ödeneceğinin açıklanmasının ardından gözler bu kez memur maaşlarının durumuna çevrildi. Normal şartlarda 15 Mayıs'tan sonra ödeme alacak memurlar, bayram öncesi erken ödeme olup olmayacağını merak ediyor. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
'Memur maaşları ne zaman yatacak?' sorusu, bayram öncesi ödeme bekleyen milyonlarca memurun tarafından sorgulanıyor. Birkaç hafta sonra idrak edilecek bayram öncesi müjdeli haber bekleyen memurlar, konuya dair bilgi almak istiyor. İşte, mayıs ayı memur maaşlarında son durum...
2
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, maaşların yatırılacağı tarih için beklentilerini mayıs ayının ilk haftasına çevirenlerin beklediği açıklama geldi.
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının erken ödeneceğini ve 10 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.
4
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı. Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıktığını açıkladı.Memur maaşlarının ödeneceği tarih kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, memur maaşları 10 Mayıs tarihine ödenecek.
5
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükselmişti.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.
Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.