MEB'den AÖL ders seçimi için ek süre! AÖL ders seçimi ne zaman bitecek?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL kayıtları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



İlköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul'da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler için, 15 Mart ile 19 Mart 2021 tarihleri arasında 2020/2. Dönem ilk (yeni) kayıt açılmıştır.



Açık Öğretim Lisesine; ilköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler, 15 Mart 2021 tarihinden 19 Mart 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilk kayıt yaptırabileceklerdir.



Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptıramayacak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamayacaktır. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.