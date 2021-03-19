MEB'den AÖL ders seçimi için ek süre! AÖL ders seçimi ne zaman bitecek?
AÖL kayıtları devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açık Öğretim Lisesi ders seçimi ile ilgili yapılan açıklamada öğrencilere ek süre verildiği belirtildi. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 2. dönem ders seçim işlemleri sistemsel güncelleme nedeniyle 1 gün uzatıldı. İlköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul'da kaydı olan öğrenciler ise 19 Mart'a kadar 2. dönem AÖL kayıtlarını tamamlayabilecekler. İşte, merak edilen AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.
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AÖL ders seçimi için belirlenen sürede sona yaklaşıldı. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. Yapılan duyuruda ders seçimi işlemlerinin geçici süre kapatılmasından dolayı 1 gün ek süre verileceği belirtildi. Buna göre 19 Mart'ta bitmesi beklenen 2021 AÖL ders seçimi 20 Mart tarihinde mesai bitimine kadar sürecek.
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MEB'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ders seçimi ile ilgili yapılan açıklamada, "Sistem Güncellemesi nedeniyle Ders Seçme İşlemleri Geçici bir süre kapatılmış olup Öğrencilerimize Bir gün ek süre verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Ders seçiminin 19 Mart tarihinde bitmesi bekleniyordu.
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AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL kayıtları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
İlköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul'da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler için, 15 Mart ile 19 Mart 2021 tarihleri arasında 2020/2. Dönem ilk (yeni) kayıt açılmıştır.
Açık Öğretim Lisesine; ilköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler, 15 Mart 2021 tarihinden 19 Mart 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilk kayıt yaptırabileceklerdir.
Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptıramayacak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamayacaktır. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.
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2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.
(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.