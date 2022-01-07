MEB sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihi yaklaşıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 eylül ayında duyurusu yayınlanan sözleşmeli öğretmen alımında mülakat sonuçlarının ardından, atama tercihlerine gözler çevrildi. Bakanlık tarafından yayınlanan takvime göre sözlü sınav sonuçlarının itirazları 14 Ocak tarihinde yayımlanacak. Adayların heyecanla beklediği atama tercihleri de bu ay içerisinde gerçekleşecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi ne zaman yapılacak? İşte, tercih tarihleri hakkında ayrıntılar.
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında süreç devam ederken atama tercihleri için adayların beklentileri ocak ayına yöneldi. sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih hakkı elde edebilecekler. En fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edecek adaylar, e devlet üzerinden işlemlerini tamamlayacaklar. Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınavpuanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğindevamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynıolması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucuyeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğindevamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynıolması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucuyeni açıklanan adaya öncelik tanınır.