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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 20:28 | 

MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuç tarihi belli oldu

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları mülakatlarda son gün yaklaşırken gündeme geldi. MEB 15 bin öğretmen ataması için 12 Kasım'da başlayan sözlü sınavlar, takvime göre 27 Kasım 2021'e kadar devam edecek. Branş ve kadro dağılımı ile gerçekleşen sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı elde edebilecekler. Gözler şimdi 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında. Peki, 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB mülakat sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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15 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 27 Eylül-8 Ekim'de yapılan ön başvuruların değerlendirmelerine göre sözlü sınava katılacak adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Takvime göre mülakat sınavları 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sözlü sınav değerlendirmelerinin ardından mülakat sonuçları ise 27 Aralık tarihinde ilan edilecek.

2MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN BİTECEK

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Takvime göre sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da yapılacak.

Öte yandan karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek.

3MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatlarının ardından sınav sonuçları ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları takvime göre 27 Aralık'ta ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

4MÜLAKATLAR NASIL YAPILACAK

MÜLAKATLAR NASIL YAPILACAK?

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallarauymaları gerekmektedir.

7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

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9. Karantina uygulamasında olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, budurumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonra, Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişkin dilekçe verebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun olan adaylar Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecek yöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

10. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

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