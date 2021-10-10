MEB personel alımı başvuru şartları neler? Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 destek personeli alımı yapacak

NASIL BAŞVURU YAPILIR? Duyuruda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar e-Devlet ile entegre çalışan “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.



Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.



Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.



