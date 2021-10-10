MEB personel alımı başvuru şartları neler? Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 destek personeli alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 5 bin 872 destek personeli için başvuru koşulları belli oldu. MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. Peki, MEB personel alımı başvuru şartları neler?
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MEB'e 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuru koşulları açıklandı. Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı. Başvurular, 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma saat 23.59'a kadar "Kariyer Kapısı" veya "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek. İşte, MEB personel alımı başvuruları hakkında detaylar...
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Duyuruda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar e-Devlet ile entegre çalışan “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.
Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.
Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
-Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
-Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
-Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
-Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.