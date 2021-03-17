MEB-EKYS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte MEB-EKYS sınavı sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il, 52 sınav merkezinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, soru ve cevapların yayınlanacağı tarihin yanı sıra sonuç tarihini de araştırıyor.