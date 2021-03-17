MEB-EKYS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte MEB-EKYS sınavı sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) tamamlandı, gözler sınavda çıkan sorulara ve cevap anahtarına çevrildi. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2021-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor. Kılavuzda sonuç tarihi de yer alıyor. MEB-EKYS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte MEB-EKYS sınavı sonuç tarihi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il, 52 sınav merkezinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, soru ve cevapların yayınlanacağı tarihin yanı sıra sonuç tarihini de araştırıyor.
2
2021 EKYS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimiyle 2021 EKYS takvimi paylaşıldı. Duyurular sayfasında yer alan bilgiye göre 14 Mart tarihinde gerçekleşen EKYS'nin sonucu 7 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.
3
EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.
4
SORULAR VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANIR?
80 sorudan oluşan 2021 EKYS sınavında çıkan soruların ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.