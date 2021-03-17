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Haber Giriş: 17 Mart 2021 - 17:50 | 

MEB-EKYS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte MEB-EKYS sınavı sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) tamamlandı, gözler sınavda çıkan sorulara ve cevap anahtarına çevrildi. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2021-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor. Kılavuzda sonuç tarihi de yer alıyor. MEB-EKYS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte MEB-EKYS sınavı sonuç tarihi

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il, 52 sınav merkezinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, soru ve cevapların yayınlanacağı tarihin yanı sıra sonuç tarihini de araştırıyor.

22021 EKYS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2021 EKYS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimiyle 2021 EKYS takvimi paylaşıldı. Duyurular sayfasında yer alan bilgiye göre 14 Mart tarihinde gerçekleşen EKYS'nin sonucu 7 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

3EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

4SORULAR VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANIR

SORULAR VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANIR?

80 sorudan oluşan 2021 EKYS sınavında çıkan soruların ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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