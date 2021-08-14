MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMEB DYK başvuru tarihleri belli oldu! İşte MEB'in destekleme ve yetiştirme kursları hakkında son gelişmeler
GeriGündem MEB DYK başvuru tarihleri belli oldu! İşte MEB'in destekleme ve yetiştirme kursları hakkında son gelişmeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 - 19:33 | 

MEB DYK başvuru tarihleri belli oldu! İşte MEB'in destekleme ve yetiştirme kursları hakkında son gelişmeler

MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuruların 24-30 Ağustos'ta yapılabileceğini duyurdu. İşte MEB'in destekleme ve yetiştirme kursları hakkında son gelişmeler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş akışı paylaşıldı.

2

Buna göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.

3

Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi