MEB AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise ikinci dönem sınavları ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı. Yüz binlerce öğrencinin lise eğitimine açıktan devam ettiği kurumda, ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zamana ertelendi?
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Açık öğretim kurumları sınavları ertelendi. Geçtiğimiz haftalarda 2019-2020 eğitim yılı 2. dönemi için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapan açık lise öğrencileri, erteleme duyurusunun ardından sınav tarihine odaklandı. İşte, 'AÖL sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı...
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MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık yurt dışında yapılacak açık öğretim kurumları sınavını koronavirüs önlemleri nedeniyle daha önce iptal etmişti.
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MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.
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Bakanlık, ihtiyaç durumunda genellikle eylül ayında bu kapsamda ek sınav yapıyordu. Dolayısıyla ertelenen sınavın yurt dışı da dahil eylül ayında yapılacak ek sınavla birleştirilmesi planlanıyor.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI KONUŞTU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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"Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.
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Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."
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Açık öğretim kurumları sınavları, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi ikinci dönem sınavlarını kapsıyor.