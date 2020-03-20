MEB açıkladı: Bursluluk sınavı ertelendi - İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok sınavın ertelenmesi ardından bursluluk sınavının akıbeti de gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlk ve Orta Öğretim kurumlarında eğitim gören, 5,6,7,8 Hazırlık sınıfı, 9,10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının bu yıl ertelenip ertelenemeyeceği merak konusuydu.