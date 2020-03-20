MEB açıkladı: Bursluluk sınavı ertelendi - İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bursluluk sınavı için erteleme kararı verdiklerini açıkladı ve yeni tarihi öğrencilerle paylaştı. Peki, İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok sınavın ertelenmesi ardından bursluluk sınavının akıbeti de gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlk ve Orta Öğretim kurumlarında eğitim gören, 5,6,7,8 Hazırlık sınıfı, 9,10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının bu yıl ertelenip ertelenemeyeceği merak konusuydu.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik." dedi.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenen 2020 yılı sınav uygulama takvimine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 6 Haziran'da gerçekleşecek.
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İOKBS UYGULAMA
Sınav, 6 Haziran 2020 tarihinde yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.