Maske zorunluluğu ne zaman kalkıyor? İşte maske takma zorunluluğu hakkında son bilgiler
Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 47 milyon 342 bin 750'ye ulaştı. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkıyor?
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Maske takma zorunluluğu hakkında son bilgiler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği şu günlerde, uzun bir süredir uygulamada olan maske takma zorunluluğunun bitiş tarihi sorgulanıyor. İşte, "Maske zorunluluğu ne zaman kalkıyor?" sorusu hakkında son gelişmeler...
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İSRAİL'DE YENİDEN ZORUNLU OLDU
İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi.
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.
7 yaşından küçük çocukların ise kapalı alanlarda maske takma zorunluluğundan muaf tutulduğu ifade edildi.
Ayrıca, açık alanlarda yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.
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UZMANLAR NE DİYOR?
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, aşılama çalışmalarıyla toplumsal bağışıklık kazanılana kadar Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyulması gerektiğini söyledi.
Salgın tedbirlerinin halk sağlığını korumak için alındığını dile getiren Gürcan, şunları kaydetti:
"Bağışıklık oranları istediğimiz oranlara gelene kadar biraz daha sabredip, aynı önlemleri devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hastalıktan çok sıkıldık, kurtulmak istiyoruz. Ancak kurtulmak isterken rehavete kapılırsak biraz daha süreci uzatma gibi bir duruma neden olunabilir. Tekrar her şey en başa dönebilir. Buna dönmemek için yetkililerimiz bu yasakları kaldırana kadar kurallara uymak bizim yararımıza olacak. Toplumsal bağışıklık istenen düzeye gelene kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynı titizlikle uymalıyız. Asla gevşeyip tekrar yeni mutasyonların toplumda yayılmasına ve her şeyi başa dönmesine de izin vermemeliyiz."
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TOPLUM BİLİMİ KURULU ÜYESİNDEN MASKE AÇIKLAMASI
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılamada iyi bir noktaya doğru gidildiğine işaret ederek, "50 milyon vatandaşımızın bilfiil aşılı olduğunu gördüğümüz gün, kendimizi rahat hissettiğimiz gündür." dedi.
"Maske takmaya devam edecek miyiz?" sorusunu sıklıkla aldıklarını kaydeden İlhan, şu değerlendirmede bulundu:
"İki doz aşısını olan vatandaşlar, çevrelerinde aşısız kimse yoksa, açık alandalarsa, aralarında en az 2 metre fiziksel mesafe bırakmak kaydıyla elbette maskesiz bir şekilde oturup sohbet edebilirler. Buna parklarda, bahçelerde, kırsal bölgelerde zaten şahit oluyoruz. Açık havada maskesiz bir şekilde aşılı vatandaşımız yürüyüşünü yapabilir ancak postane, banka, alışveriş merkezi, sinema salonu gibi kalabalık yerlere girdiğinde maskesini takması gerekecek."
Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde insanların hastalıklar ve hava kirliliğine karşı bilinçlendiğine, gereken tüm durumlarda maske takmayı alışkanlık haline getirdiğine işaret eden Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de de böyle bir bilincin oluşmasının önemli olduğunu vurguladı.
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DSÖ'DEN MASKE UYARISI
DSÖ yetkilisi Mariangela Simao, Hindistan kökenli Delta varyantının yayılmasını önlemek için salt aşıların yeterli olmayacağını vurgulayarak, iki doz aşı yaptırmış kişilerin dahi maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen Simao, “İnsanlar sadece iki doz aşı oldular diye güvende hissetmemeliler. Kendilerini daima korumaları gerekiyor” dedi.
Simao “Tek başına aşı, toplum içinde bulaşı durdurmayacaktır. İnsanların sürekli maske takmaya, iyi havalandırılmış yerlerde bulunmaya, el hijyenine dikkat etmeye, fiziksel mesafeye uymaya ve kalabalıklardan kaçınmaya devam etmesi gerekiyor” diye konuştu. Simao, “Toplumdaki bulaşın devam ettiği durumlarda, aşılı bile olsanız bu hâlâ son derece önemli” ifadelerini kullandı.