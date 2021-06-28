Maske zorunluluğu ne zaman kalkıyor? İşte maske takma zorunluluğu hakkında son bilgiler

UZMANLAR NE DİYOR? Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, aşılama çalışmalarıyla toplumsal bağışıklık kazanılana kadar Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyulması gerektiğini söyledi.



Salgın tedbirlerinin halk sağlığını korumak için alındığını dile getiren Gürcan, şunları kaydetti:



"Bağışıklık oranları istediğimiz oranlara gelene kadar biraz daha sabredip, aynı önlemleri devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hastalıktan çok sıkıldık, kurtulmak istiyoruz. Ancak kurtulmak isterken rehavete kapılırsak biraz daha süreci uzatma gibi bir duruma neden olunabilir. Tekrar her şey en başa dönebilir. Buna dönmemek için yetkililerimiz bu yasakları kaldırana kadar kurallara uymak bizim yararımıza olacak. Toplumsal bağışıklık istenen düzeye gelene kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynı titizlikle uymalıyız. Asla gevşeyip tekrar yeni mutasyonların toplumda yayılmasına ve her şeyi başa dönmesine de izin vermemeliyiz."



