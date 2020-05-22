Maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu olan iller
Maske takmak zorunlu mu sorusu, kentlerinde bu yasakların olup olmadığını merak eden birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İnternet üzerinden maske takma zorunluluğu olan iller hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi, bu konuda yapılan açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, maske takmak zorunlu? İşte, maske takma zorunluluğu olan iller hakkında detaylı bilgiler
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Maske takmak zorunlu mu sorusu, medyada çıkan son haberlerin ardından araştırılmaya başlandı. Bazı illerde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı sonrasında netlik kazanan maske takma zorunlu mu sorusu, valilikler tarafından çerçevelendi. Peki, maske takmak zorunlu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından, 10'u büyükşehir olmak üzere 25 kentin her yerinde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.
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Büyükşehirler Bursa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.
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Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 25 ilin yanı sıra İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Denetimlerin arttırıldığı maske kullanımı konusunda uyarıları dikkate almayanlara para cezası kesiliyor.
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Bursa Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni tedbirlerle, belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.