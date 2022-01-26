Marmaray ücretsiz mi? Yarın Marmaray kaça kadar ücretsiz? 27 Ocak 2022 Marmaray çalışma saatleri

Marmaray'ın yarın saat kaça kadar ücretsiz olacağı, toplu taşıma araçlarını kullanacak olanların odaklandığı konulardan oldu. İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 24 saat hizmet vereceği bildirildi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğu, Marmaray'ın Perşembe gününe kadar ücretsiz çalışacağını ifade etti. Marmaray sefer saatleri 27 Ocak Perşembe günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz hizmet verecek.
Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir.
Marmaray'ın Twitter adresinden yapılan açıklamada ise "Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.
Metro İstanbul sefer saatlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Marmaray sefer saatleri internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. Halkalı, Gebze, Ataköy, Pendik yönüne olan 27 Ocak Marmaray trenlerinin sefer saatlerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
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