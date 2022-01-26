Marmaray ücretsiz mi? Yarın Marmaray kaça kadar ücretsiz? 27 Ocak 2022 Marmaray çalışma saatleri

MARMARAY SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir.



Marmaray'ın Twitter adresinden yapılan açıklamada ise "Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.