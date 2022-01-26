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Marmaray ücretsiz mi? Yarın Marmaray kaça kadar ücretsiz? 27 Ocak 2022 Marmaray çalışma saatleri

#Marmaray#Metro#Toplu Taşıma

Marmaray ücretsiz mi, sorusu İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanan aksamalar sonrası gündeme geldi. Mega kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası önlem alan yetkililer Marmaray seferlerinin ücretsiz olacağını bildirdi. Konu ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada bir süre Marmaray'ın 24 saat ücretsiz olacağını ifade etti. Perşembe günü toplu taşıma araçlarını kullanacak olan İstanbullular 27 Ocak Marmaray ücret tarifesine odaklandı. Peki, yarın Marmaray kaça kadar ücretsiz? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4Marmaray ücretsiz mi Yarın Marmaray kaça kadar ücretsiz 27 Ocak 2022 Marmaray çalışma saatleri

Marmaray'ın yarın saat kaça kadar ücretsiz olacağı, toplu taşıma araçlarını kullanacak olanların odaklandığı konulardan oldu. İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 24 saat hizmet vereceği bildirildi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğu, Marmaray'ın Perşembe gününe kadar ücretsiz çalışacağını ifade etti. Marmaray sefer saatleri 27 Ocak Perşembe günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz hizmet verecek.

2/4MARMARAY SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

MARMARAY SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir.

Marmaray'ın Twitter adresinden yapılan açıklamada ise "Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

3/4METRO SEFERLERİ UZATILDI

METRO SEFERLERİ UZATILDI

Metro İstanbul sefer saatlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

4/4Marmaray ücretsiz mi Yarın Marmaray kaça kadar ücretsiz 27 Ocak 2022 Marmaray çalışma saatleri

Marmaray sefer saatleri internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. Halkalı, Gebze, Ataköy, Pendik yönüne olan 27 Ocak Marmaray trenlerinin sefer saatlerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

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#Marmaray#Metro#Toplu Taşıma