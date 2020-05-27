Marketler ne zaman açılacak? Marketler saat kaçta açılıyor?

Sokağa çıkma yasağında market alışverişi gibi temel ihtiyaçlarını alamayan vatandaşlar, yasağın kalkmasının hemen ardından market çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Özellikle zincir marketlerin bugün saat kaçta açıldığını ve akşam saat kaça kadar hizmet vereceğini merak eden pek çok vatandaş, günün ilk saatlerinden itibaren araştırmalarına hız verdi. İşte, ŞOK A101 BİM MİGROS ve tüm marketlerin güncel çalışma saatleri....