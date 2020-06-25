Koronavirüs salgını etkisini hissettirirken, ülkemizde kontrollü sosyal hayat ve normalleşme adımları devam ediyor. Haziran ayının başında, uzun süredir girişin yasak olduğu park ve mesire yerleri açılırken, mangal yapma yasağı devam etmişti. Şimdi ise bu yasağın ne zaman sona ereceği sorgulanıyor. Peki, mangal yasağı ne zaman kalkacak?
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Havaların ısınmasının ardından mangal yasağı gündeme geldi. Mesire alanları ve piknik yerlerinde mangal yasağının akıbeti, vatandaşların araştırdığı konu oldu. İşte, 'Mangal yasağı ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı...
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.
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Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
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Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
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Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.