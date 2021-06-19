Mangal yapmak yasak mı? İşte piknik ve mesire yerlerinin durumu hakkında bilgi

ANTALYA'DA SONA ERDİ Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Aralık 2020'den beri uygulanan sahil bantları, park, mesire, ören yerleri ve piknik alanlarında piknik yapılmasına yönelik yasak kararı kaldırıldı.



Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma ve ardından yarı kapanma sürecinde Türkiye genelinde vaka sayılarında yaşanan hızlı düşüşün ardından 1 Haziran itibarıyla da kademeli normalleşme süreciyle birçok kısıtlama da kaldırıldı. Bu kapsamda Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar daha aldı. Alınan karara göre, 1 Aralık 2020 tarihinden beri sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılmasının yasak olduğu karar iptal edildi.



