Mangal yapmak yasak mı? İşte piknik ve mesire yerlerinin durumu hakkında bilgi
Vatandaşlar mangal yakmanın yasak olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bir süredir kısıtlama getirilen mangal yakma faaliyetlerinin normalleşme adımlarıyla birlikte normale dönüp dönmediğini merak eden vatandaşlar, bu kapsamdaki bilgileri internetten sorguluyor. Peki, hafta sonu mangal yakmak yasak mı?
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'Hafta sonu mangal yakmak yasak mı?' sorusu, vatandaşların merak ettiği bir detay oldu. Hafta sonu sıcak havanın tadını açık alanlarda değerlendirmek isteyen pek çok kişi, mesire yerleri ve piknik alanlarında mangal yasağını sorguluyor. İşte, "Mangal yakmak yasak mı?' sorusunun yanıtı...
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MANGAL YAKMAK YASAK MI?
Mangal yakma yasağı, belirlenen alanlar haricinde devam ediyor. Ormanlık alanlarda ve ateş yakmanın yasak olduğu bölgelerde mangal yakılması halinde cezai işlem uygulanabilecek.
Öte yandan pazar günü, temel ihtiyaçların temini dışında sokağa çıkma kısıtlaması da devam ediyor.
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ANTALYA'DA SONA ERDİ
Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Aralık 2020'den beri uygulanan sahil bantları, park, mesire, ören yerleri ve piknik alanlarında piknik yapılmasına yönelik yasak kararı kaldırıldı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma ve ardından yarı kapanma sürecinde Türkiye genelinde vaka sayılarında yaşanan hızlı düşüşün ardından 1 Haziran itibarıyla da kademeli normalleşme süreciyle birçok kısıtlama da kaldırıldı. Bu kapsamda Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar daha aldı. Alınan karara göre, 1 Aralık 2020 tarihinden beri sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılmasının yasak olduğu karar iptal edildi.