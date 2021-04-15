Mali müşavirler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?
Sokağa çıkma yasağından muaf olan iş grupları hangileri sorularının yanı sıra konu hakkında en çok merak edilenlerin arasında 'Mali müşavirler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?' sorusunun cevabı geliyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.. İşte detaylar
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İçişleri Bakanlığı'nın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde;
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Serbest mali müşavirleri genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler. Ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle mali müşavirler ile çalışanları, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklardır.
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Öte yandan bu muafiyet genel bir muafiyet olmayıp sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlıdır. Aksi durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.