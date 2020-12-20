M1 işlemcili 13 inç Macbook Pro incelemesi

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı ve Türkiye'de de satışa sunulan yeni nesil Macbook Pro modelleri, Apple M1 işlemcileriyle dikkat çekiyor. Ürünü yakından inceledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yeni Macbook Pro modellerinde en dikkat çeken nokta M1 işlemci. Apple, yeni işlemcinin potansiyelini tam olarak MacBook Pro modelinde göreceğimizi belirtiyor ve üretkenlik uygulamalarının yüksek performansa ulaşacağını dile getiriyor.
2
Abone Ol
Yeni işlemci, oldukça yüksek bir performans artışı sağlıyor. M1 işlemcili yeni MacBook Pro önceki modellere göre 2.8 kat daha iyi işlemci performansı, 5 kat daha hızlı grafik performansı, 11 kat daha iyi makine öğrenme performansı sunuyor.
3
Abone Ol
M1 çipteki 8 çekirdekli GPU da hayli gelişmiş bir grafik işlemcisi. Grafik işlem gücünde 5 kat artış sağlayarak çıtayı oldukça yukarı çıkarıyor.
4
Abone Ol
Ürünün batarya ömrü de hayli iyi. 20 saate kadar kullanım süresi sunabilen dizüstü, fanlı bir soğutma sistemine sahip.
5
Abone Ol
13.3 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunan yeni MacBook Pro modeli yine MacBook Air modelinde olduğu gibi WiFi 6, Touch ID, 2TB’a kadar SSD, 16GB’a kadar RAM bellek, Thunderbolt 4 ve USB 4 destekleri barındırıyor.
6
Abone Ol
Görüntüleri düzenlemek için sıklıkla Photoshop Elements kullanıyorum ve çok sayıda katmanla kullandığım belirli bir şablon var. Eski MacBook Pro'mun şablonu yüklemesi 22 saniye sürerken, yeni MacBook Pro M1 bunu 13.29 saniyeye düşürdü.
7
Abone Ol
Genel performansı ölçen Geekbench 5.1'de MacBook Pro M1, testin çok çekirdekli kısmında 5.945 puan alırken, Dell XPS 13 ve Asus ZenBook 13’ü geride bırakıyor.
8
Abone Ol
Ekran parlaklığı 150 seviyesindeyken ve WiFi'a bağlı olarak kullanıldığında yeni MacBook Pro'nun batarya ömrü 16 saati geçiyor. Intel tabanlı MacBook Pro'da bu süre 10 saate kadar düşüyor.
9
Abone Ol
MacBook Pro, popüler oyunları oldukça yüksek kare hızlarında oynayacak kadar güçlü. Örneğin Civilization VI: Gathering Storm oynarken MacBook Pro, ZenBook 13'ün iki katından fazla olan 38 FPS'ye ulaştı.
10
Abone Ol
Ayrıca MacBook Pro'da Rise of the Tomb Raider'ı da deneyimledik ve oldukça iyi bir sonuç aldık: 26 FPS... 30 FPS'ye yaklaşmak, oyunu daha oynanabilir hale getiriyor, ancak bu durumun çok yüksek ayarlarda yaşandığını belirtmekte fayda var.
11
Abone Ol
MacBook Pro M1’in Sihirli Klavyesi hayli kullanışlı ve uzun saatler rahatça kullanabiliyorsunuz. Tuşlar hafif ve etkileşim gayet iyi. MacBook Pro M1'deki dokunmatik yüzeyin her zamanki kadar geniş ve duyarlı olduğu da söyleyelim.
12
Abone Ol
MacBook Pro M1'deki Retina Ekran, keskin ve canlı bir görüntü sunuyor. Ürünün ekranı ortalama 439 nit parlaklığa sahip. Bu açıdan MacBook Air'in 365 nit değerinden önemli ölçüde daha yüksek.
13
Abone Ol
MacBook Pro M1'deki stereo hoparlörler, gayet başarılı. Film izlerken ve oyun oynarken iyi bir deneyim yaşayacağınızı söyleyebiliriz.
14
Abone Ol
Yeni MacBook Pro modelinin webcam'i de iyi bir performans gösteriyor. Şöyle ki, bir önceki modele kıyasla çok az ortam ışığıyla bile MacBook Pro M1’in kamerası yüzümün çok daha parlak ve net bir görüntüsünü yakalayabildi.
15
Abone Ol
Tasarım açısından ise kayda değer bir değişiklik yok.
16
Abone Ol
Bağlantı desteği ise yetersiz. Sol tarafta sadece iki Thunderbolt / USB 4 portu ve sağ tarafta bir kulaklık girişi bulunuyor.