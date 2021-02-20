Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman, hangi illerde açılacak? Kafelerin açılacağı iller için yeni yol haritası belli oldu!
Kafeler ne zaman açılacak?, sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Martta normalleşmeye geçiliyor" açıklamasının ardından merak konusu oldu. Normalleşmede yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı, lokantalar, restoranlar ve kafelerin hangi illerde açılacağının, belirli kriterlere göre belli olacağını duyurdu. 'Paket servis' ve 'gel-al' şeklinde hizmet veren kafeler bulundukları illerdeki aşı, vaka gibi durumlara göre açılacak. Kafe ve restoranlar artış eğilimi olması halinde yeniden kapatılabilecek. İşte, lokantalar, restoranlar ve kafelerin açılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Lokantalar, restoranlar ve kafelerin açılacağı tarih işletme sahipleri başta olmak üzere vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrası kısıtlamalarla ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi. Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, da o kriterleri açıkladı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
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RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
17 Şubat akşamı yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuya ilişkin kritik açıklamaları şöyle:
Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
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KAFE VE RESTORANLAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağını Hürriyet’e anlattı:
4 KRİTERE GÖRE PUAN
“Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.
O kriterler şöyle olacak:
1- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları;
2- Testte pozitiflik oranları;
3- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu;
4- İllerdeki aşılama durumu.
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KISITLAMA GERİ GELEBİLİR
Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesi (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacakken, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden arttırılması gündeme gelebilecek.”
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Doç. Dr. Kayıpmaz, restoran ve kafelerin açılmasıyla ilgili de 3 temel kuralın belirleyici olacağını söyledi: “Bu normale dönüş elbette maske, mesafe, hijyen gibi üç temel kural ile mümkün olacak. Tedbirli yaşantımızdan taviz vermememiz gerekiyor. Örneğin restoranlar açılırsa burada mümkün olduğunca kısa vakit geçirip çıkmalıyız. Kalabalık oluşmamasına dikkat etmeliyiz. HES kodu sorgulaması hem müşteri hem de çalışan sağlığı için uygun olacaktır.”