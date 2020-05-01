İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile mücadele kapsamında, lokantalarda sadece paket servis ve gel al hizmetine izin veriyor. Bir aydan uzun süredir faaliyette olamayan lokantaların ne zaman açılacağı, vatandaşlar ve lokanta sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, lokantalar ne zaman açılacak?
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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet veriyor. Genelgeye göre, içkili ve içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. İşte, 'Lokantalar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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GENELGENİN AYRINTILARI
Bu kapsamda, lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.
İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelgeyle Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla lokanta restoranlar hariç olmak üzere birçok halka açık yerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.
Ancak, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtildi.
Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, tedbirlerin hızla uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında normalleşme takvimi ele alındı. Öncelik turizmde. İlk etapta ‘korunaklı’ oteller açılacak. Okullarda uzaktan eğitimin mayıs sonuna kadar uzatılması öngörülüyor. Ülke genelinde bayram namazı kılınmaması ve 31 ilde bayramın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar sokağa çıkmanın yasaklanması da gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda hazırlanacak plan, bayrama kadar açıklanacak.
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Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.
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Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.