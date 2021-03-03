Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri belli oldu! İşte MEB birinci ve ikinci dönem lise sınav takvimi

LİSELERDE KAÇ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinde bir günde en fazla 10, diğer ortaöğretim kurumlarında ise 8 ders saati yüz yüze eğitim yapılmasına karar verdi..



Buna göre, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim 2 Mart'tan itibaren başladı. Hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için bu tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları ise en geç 8 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde hazırlık ve planlamalarını tamamlayacak..



Okul yöneticileri ve öğretmenlerce öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik, yönlendirme ve bilgilendirme yapılacak..



Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilecek.Eğitim kurumu müdürlükleri tarafından yüz yüze eğitim için gruplara ayrılan şubelerden her bir grubun haftanın hangi iki günü okula gideceği planlanacak. Bu kapsamda eğitim kurumlarında derslik ve eklentilerin periyodik olarak kapsamlı şekilde genel temizliği yapılacak..



Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati, her ders saati süresi 30 dakika ve dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak yüz yüze eğitim yapılacak. Ayrıca öğle arası uygulamasının yapılıp yapılmayacağı ve süresi eğitim kurumu yönetimince belirlenecek..



Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitimde ortak, seçmeli ve mesleki derslerden öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak okul yönetimince belirlenenler yüz yüze, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak..



Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak..



Eğitim kurumu yönetimlerince, seyreltilmiş sınıf uygulaması sonucunda ihtiyaca bağlı olarak yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim eş zamanlı yürütülecek. Ayrıca ihtiyaç oluşması durumunda geçici öğretmen, ücretli öğretmen görevlendirilmesi ile uzaktan eğitim kapsamında sınıf ve şube birleştirmesi yapılabilecek.