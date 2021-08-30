Liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim takvimi ile ortaokul ve liselerin yüz yüze açılış tarihi!

OKULLARDA YENİ KURALLAR BELLİ OLDU Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.



Rehberde, tıbbi maske kullanımına ilişkin önlemlere de yer verildi. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.



Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması, maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak.



Gelişimsel sorunları ve diğer tıbbi nedenlerle maske takamayan ve bu durumu doktor raporu ile kayıt altına alınmış öğrencilerin mümkünse yüz koruyucu kullanımı sağlanacak.



Çok yakın temasın gerektiği durumlarda da maskeyle yüz koruyucu kullanılması önerilecek.



Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.