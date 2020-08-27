Liseler ne zaman açılacak 2020? İşte lise kayıtları için gerekli belgeler

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;



"21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor."



Dolayısıyla liselerin de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 21 Eylül'de açılması bekleniyor.