Liseler ne zaman açılacak 2020? İşte lise kayıtları için gerekli belgeler
Liseler ne zaman açılacak 2020? LGS nakil işlemleri devam ederken liselerin açılacağı tarih gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim sistemi başlayacak. 21 Eylül'de ise aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçilecek. LGS kapsamında yerleştikleri okullara kayıt yaptıracak olan öğrenciler evraklarıyla işlemlerini tamamlayacak. İşte, lise kayıtları için gerekli belgeler ve 2020 liselerin açılış tarihiyle ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Eylül ayının gelmesi ve LGS yerleştirme sürecinde son etaba girilmesiyle liselerin açılış tarihi merak konusu oldu. 2020-2021 eğitim dönemi öncesinde MEB yeni yıl çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle açıkladı. Pandemi dolayısıyla okullar 21 Eylül'de Bilim Kurulu tavsiye kararlarıyla belli olan sınıflarda yüz yüze ve aşamalı olarak başlayacak. Liselerin de bu tarihle açılması ön görülüyor. İşte, detaylı bilgiler..
2
Abone Ol
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor."
Dolayısıyla liselerin de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 21 Eylül'de açılması bekleniyor.
3
Abone Ol
LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Lise kayıtları için gerekli belgeler okullara göre farklılık gösterebiliyor. Söz konusu kayıtlar için istenen belgeler genelde şunlar oluyor;
- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
- İlköğretim Öğrenim Belgesi
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
4
Abone Ol
- Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi,
Öte yandan bazı okullar kayıt esnasında, eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere bir takım kırtasiye malzemeleri de talep edebiliyor.
5
Abone Ol
KAYITLAR NE ZAMAN?
24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alındı.
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.
Yerleşemeyen öğrencilerin lise kayıtlarının yerleştirme başvurularının alınmasının ardından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.