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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 17:19 | 

Lise KPSS sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri!

KPSS'nin lisans etapları büyük ölçüde geride kalırken şimdi de lise mezunu vatandaşların memur kadrolarına istihdamı için, iki yıldan bir organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavı merak konusu oldu. 2020 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve sınav tarihi, yüz binlerce lise mezunu tarafından araştırılıyor. Peki, Lise KPSS sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

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Lise mezunu vatandaşları kamudaki boş kadrolara yerleştirme kapsamında, ÖSYM tarafından düzenlenen 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için hazırlıklarda sona gelinirken, bir yandan da başvuru ve sınav takvimi sorgulanıyor. KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe odaklanan pek çok kişi, eylül ayının sonlarına doğru aramalarına hız verdi. İşte, 2020 lise KPSS hakkında tüm ayrıntılar...

2BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

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KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

4LİSE KPSS NE ZAMAN
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LİSE KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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