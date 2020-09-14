Lise KPSS sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri!

Lise mezunu vatandaşları kamudaki boş kadrolara yerleştirme kapsamında, ÖSYM tarafından düzenlenen 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için hazırlıklarda sona gelinirken, bir yandan da başvuru ve sınav takvimi sorgulanıyor. KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe odaklanan pek çok kişi, eylül ayının sonlarına doğru aramalarına hız verdi. İşte, 2020 lise KPSS hakkında tüm ayrıntılar...