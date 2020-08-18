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Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 14:55,

Lise KPSS ne zaman? İşte Ortaöğretim KPSS sınav ve başvuru takvimi!

Lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınavın yapılacağı tarihe kısa bir süre kala, 2020 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Lise KPSS ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı başvurusu ne zaman?

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KPSS Ortaöğretim sınavı için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvuruları yapmak isteyen lise mezunları, bir yandan da KPSS Ortaöğretim sınavının tarihi ile başvuru takvimini sorguluyor. İşte, Ortaöğretim KPSS sınav ve başvuru takvimi...

2BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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