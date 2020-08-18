Lise KPSS ne zaman? İşte Ortaöğretim KPSS sınav ve başvuru takvimi!

KPSS Ortaöğretim sınavı için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvuruları yapmak isteyen lise mezunları, bir yandan da KPSS Ortaöğretim sınavının tarihi ile başvuru takvimini sorguluyor. İşte, Ortaöğretim KPSS sınav ve başvuru takvimi...