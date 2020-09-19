Lise KPSS başvurusu ne zaman bitecek? İşte KPSS Ortaöğretim sınav tarihi!

Lise mezunu yüz binlerce kişinin katılım sağladığı ve iki yıldan bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu için başvuru süreci devam ediyor. Başvuruların ardından sınavların yapılacağı tarihe odaklanan memur adayları, ÖSYM'den gelen bilgileri sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...