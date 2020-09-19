Lise KPSS başvurusu ne zaman bitecek? İşte KPSS Ortaöğretim sınav tarihi!
KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül'de başladı. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve 'https://ais.osym.gov.tr' adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da ÖSYM'nin belirlediği son tarihi merak ediyor. Öte yandan KPSS Ortaöğretim sınav tarihi de merak ediliyor. Peki, lise KPSS başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
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Lise mezunu yüz binlerce kişinin katılım sağladığı ve iki yıldan bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu için başvuru süreci devam ediyor. Başvuruların ardından sınavların yapılacağı tarihe odaklanan memur adayları, ÖSYM'den gelen bilgileri sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi başvuruları alınmaya deavm ediyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınava başvurular, 15-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
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SINAV NE ZAMAN?
2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım 2020'de uygulanacak.
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HES KODU BİLGİSİ
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.