Lise kayıtları son gün ne zaman 2020? MEB lise kayıt takvimi
Lise kayıtları son gün ne zaman? LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler tarafından takip edilmeye başlandı. Liselere kayıt yaptıracak olan veliler, yerleştirme sonuç belgesi, ilköğretim öğrenim belgesi, öğrenci nüfus cüzdanı ve fotokopisi gibi belgelerle öğrencilerin kayıt işlemlerini yerleştikleri liselere yaptıracaklar. MEB takvimine göre, okullar bu sene 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise belirlenen sınıflarda yüz yüze başlayacak. Gözler şimdi lise kayıt tarihlerinde. İşte, 2020 2021 lise kayıtlarıyla ilgili bilgiler...
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS 3. tercih sonuçlarıyla beraber lise kayıt takvimi merak konusu oldu. Lise eğitimi için geri sayıma devam eden öğrenci ve veliler, lise kayıt işlemlerini yerleştikleri okullara yapacaklar. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Liselere yerleşemeyen öğrenciler için ise başvurular yeniden yapılacak. İşte, detaylar.
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2020?
24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
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Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.
Yerleşemeyen öğrencilerin lise kayıtlarının yerleştirme başvurularının alınmasının ardından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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MEB'TEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinin 2. nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte tamamlanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Bu sene LGS kapsamında liselere yerleştirmelerde hem öğrenci sayısı artışının hem de Kovid-19 salgın sürecinin iki önemli dezavantaj olduğuna işaret eden Özer, "Özellikle 8. sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 500 binlik öğrenci artışının sisteme yüklediği aşırı yük, yerel olarak tüm illerdeki kayıt bölgelerinde her lise türünde yeterli kontenjan oluşturmamızla rahatlıkla çözüldü. 2019 yılında da olduğu gibi yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmı başarılı bir şekilde tamamlandı ve yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." diye konuştu.
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Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuruların 26 Ağustos'a kadar alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.