Lise kayıtları ne zaman, başladı mı? 2020 2021 lise kayıt tarihleri merak ediliyor
Lise kayıt tarihleri, okulların açılış tarihinin belli olması ve LGS nakil işlemleriyle beraber gündeme geldi. LGS kapsamında 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. LGS 2. nakil işlemleri devam ederken, gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Lise kayıtları LGS tercih sürecinin ardından Milli Eğitim bakanlığı tarafından başlayacak. Peki, 2020 lise kayıtları ne zaman? İşte, 2020 2021 lise kayıt tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Lise kayıt tarihleri LGS tercih süreciyle beraber öğrenci ve velilerin merak ettiği konulardan oldu. Bu sene MEB'in açıklamasına göre, okullar eylül ayında yüz yüze eğitim ile açılacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Ancak lise kayıtlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
2
Abone Ol
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2020 lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları da başlayacak.
Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
LGS 2. NAKİLLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
LGS nakil tercihleri için süreç devam ediyor. LGS 2. tercih sonuçları 17 Ağustos’ta açıklandı. Bu açıklamanın ardından 2. nakil başvuruları için süreç başladı. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 2. nakil başvurularını 21 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.
4
Abone Ol
EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
5
Abone Ol
"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."