LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı - LGS konuları değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımladı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları online sistem üzerinden yayınlandı. Peki, LGS konuları değişti mi? 2020 LGS'de hangi sorular sorulacak? İşte LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları
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Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı. Yapılan duyuruda “2020 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir.” İfadelerine yer verildi. 2020 LGS KONULARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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MEB'TEN DUYURU YAPILDI
MEB'den yapılan açıklamada "2020 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir." dendi.
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TWİTTER HESABINDAN DUYURDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada "7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz.Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." dedi.
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LGS 2020 TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'nin tarihinde değişiklik yapılmayacağını şu sözlerle ifade etmişti. "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.