MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı - LGS konuları değişti mi?
GeriGündem LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı - LGS konuları değişti mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 15:45, /

LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı - LGS konuları değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımladı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları online sistem üzerinden yayınlandı. Peki, LGS konuları değişti mi? 2020 LGS'de hangi sorular sorulacak? İşte LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı. Yapılan duyuruda “2020 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir.” İfadelerine yer verildi. 2020 LGS KONULARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2MEBTEN DUYURU YAPILDI

MEB'TEN DUYURU YAPILDI

MEB'den yapılan açıklamada "2020 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir." dendi.

3TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada "7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz.Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." dedi.

4LGS 2020 TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ

LGS 2020 TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'nin tarihinde değişiklik yapılmayacağını şu sözlerle ifade etmişti. "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi