LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı - LGS konuları değişti mi?

TWİTTER HESABINDAN DUYURDU Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada "7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz.Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." dedi.