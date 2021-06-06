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Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 07:50 | 

LGS’de kalem silgi veriliyor mu? LGS'de yasak olan eşyalar neler? İşte LGS sınavına girerken alınmayacaklar

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Kılavuzda da belirtildiği gibi LGS sınavı belirli kurallar çerçevesinde yapılacak. Peki, LGS’de kalem silgi veriliyor mu? LGS'de yasak olan eşyalar neler?

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1

LGS'ye katılım sağlayacak adaylar yanlarında bulundurmamaları gereken eşyalar hakkında konu sahibi olmak için araştırmalarını sürdürüyor. MEB, sınava girilmesi yasak olan eşyalarla ilgili duyurularını aylar öncesinden 2021 LGS kılavuzunda açıklamıştı.Peki, LGS’de kalem silgi veriliyor mu? LGS'de yasak olan eşyalar neler?

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Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

3LGSDE YASAK OLAN EŞYALAR

LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınavaalınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiğigerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

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Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

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