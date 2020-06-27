LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS 2020 soru ve cevap anahtarı ekranı
LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nda liselere giriş kapsamında uygulanan LGS geri de kaldı. 20 Haziran'dan yapılan sınav sonrası LGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. 16 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçlarına göre, yüzdelik dilim ve başarı sıralaması tercihlerde büyük rol oynayacak. İşte, 2020 LGS soru ve cevap anahtarı ve ayrıntılar.
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LGS tercih sonuçları sınavın tamamlanmasının ardından öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanana LGS sonuçları sonrası tercih dönemi başlayacak. LGS tercih dönemine gözler çevrilirken MEB soru ve cevapların yayımlandığını duyurdu. LGS soru ve cevapları https://www.meb.gov.tr/ üzerinden görüntülenecek. İşte, ayrıntılar.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;
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LGS TERCİH VE TERCİH SONUÇLARI TARİHİ
17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
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Yayımlanan tarih bilgileri afaki olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.
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LGS SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Aşağıdaki link üzerinden sözel ve sayısal sorularına ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.