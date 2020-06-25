LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2020-2021 eğitim döneminde liselere yerleşmek için LGS'ye katılım sağlayan yüz binlerce aday, sınavın tamamlanması ile birlikte şimdi ise tercih işlemlerini beklemeye başladı. MEB'in tercih işlemleri için tarih açıklayıp açıklamadığını merak eden adaylar, internette sorgulama yapıyor. İşte, 2020 LGS tercih süreci hakkında ayrıntılar...