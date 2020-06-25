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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 10:18,

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrenciler, sonuçların açıklanması ve sonrasında ise tercihlere odakladı. Hayallerini kurdukları liselerde eğitim hayatlarına devam etmek isteyen öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

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2020-2021 eğitim döneminde liselere yerleşmek için LGS'ye katılım sağlayan yüz binlerce aday, sınavın tamamlanması ile birlikte şimdi ise tercih işlemlerini beklemeye başladı. MEB'in tercih işlemleri için tarih açıklayıp açıklamadığını merak eden adaylar, internette sorgulama yapıyor. İşte, 2020 LGS tercih süreci hakkında ayrıntılar...

2LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

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Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;

4LGS TERCİH VE TERCİH SONUÇLARI TARİHİ
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LGS TERCİH VE TERCİH SONUÇLARI TARİHİ

17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı

23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

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14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

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Yayımlanan tarih bilgileri afaki olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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