LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 LGS tercihleri kılavuzu yayınlandı mı? Gözler MEB'de

LGS tercihleri ne zaman sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından LGS sonuçları ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulursa, bu sene LGS tercihlerinin 5 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.